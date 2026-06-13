Lectures-goûters à la Maison de la bd BLOIS mercredi 8 juillet 2026.

Lectures – goûters à la Maison de la bd

Tous les mercredis de juillet et août

à partir de 15h30

Petits moment détente avec nos lectures pour les petits (et aussi les grands) accompagnées d’un goûter dans notre coin vacances à la Maison de la bd.

Chaque mercredi sera placé sous une thématique surprise !

De 15h30 à 15h50*, lecture pour les 3/6 ans

De 16h10* à 16h30*, lecture pour les 6 ans et plus

*horaires approximatifs

Les mercredis en juillet : le 8, le 15, le 22 et le 29

Les mercredis en août : le 5, le 12, le 19 et le 26

©Quéméré