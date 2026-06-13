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Lectures-goûters à la Maison de la bd BLOIS

Lectures-goûters à la Maison de la bd BLOIS

Lectures-goûters à la Maison de la bd BLOIS mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Maison de la bd

Adresse : 3 rue des Jacobins

Ville : 41000 BLOIS

Département : 41

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 15:30

Heure de fin : 16:30

Tarif : Gratuit

Lectures – goûters à la Maison de la bd
Tous les mercredis de juillet et août
à partir de 15h30

Petits moment détente avec nos lectures pour les petits (et aussi les grands) accompagnées d’un goûter dans notre coin vacances à la Maison de la bd.
Chaque mercredi sera placé sous une thématique surprise !

De 15h30 à 15h50*, lecture pour les 3/6 ans
De 16h10* à 16h30*, lecture pour les 6 ans et plus
*horaires approximatifs

Les mercredis en juillet : le 8, le 15, le 22 et le 29
Les mercredis en août : le 5, le 12, le 19 et le 26
©Quéméré

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