Lectures-goûters à la Maison de la bd BLOIS
Lectures-goûters à la Maison de la bd BLOIS mercredi 8 juillet 2026.
Lectures – goûters à la Maison de la bd
Tous les mercredis de juillet et août
à partir de 15h30
Petits moment détente avec nos lectures pour les petits (et aussi les grands) accompagnées d’un goûter dans notre coin vacances à la Maison de la bd.
Chaque mercredi sera placé sous une thématique surprise !
De 15h30 à 15h50*, lecture pour les 3/6 ans
De 16h10* à 16h30*, lecture pour les 6 ans et plus
*horaires approximatifs
Les mercredis en juillet : le 8, le 15, le 22 et le 29
Les mercredis en août : le 5, le 12, le 19 et le 26
©Quéméré
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