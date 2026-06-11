Stages d’été à la Maison de la bd BLOIS
Stages d’été à la Maison de la bd BLOIS mercredi 15 juillet 2026.
LES STAGES DE JUILLET – de 10h à 12h
• Stage « dessin d’observation » : à partir de 6 ans
Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet
Viens apprendre à regarder et à dessiner ce qui t’entoure. Regarde bien, on ne sait pas ce qui peut se cacher autour de nous !
Encadré par Isaac Granjeon
Tarif : 25.50 €* par participant
• Stage « dessin numérique » : pour les 8/12 ans
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Viens créer ton univers et laisser cours à ton imagination tout en t’initiant au dessin et à la colorisation sur tablettes graphiques.
Encadré par Isaac Granjeon
Tarif : 42.50 €* par participant
• Stage « Manga » : pour les 12 ans et plus
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
Création d’un personnage d’heroic fantasy (roi/reine, guerrier, chevalier…) , recherche et création de personnage, posing/mise en scène, plissage des vêtements/tissus, recherche et création d’armure réalisation d’une illustration regroupant toutes les notions précédentes.
Encadré par Johan Nevoux
Tarif : 42.50 €* par participant
LES STAGES D’AOÛT – de 10h à 12h
• Stage « Comic Strip » : pour les 8/12 ans
Du lundi 17 au vendredi 21 août de 10h à 12h
Viens créer ton livre animé et mettre en action ton cartoon de poche !
Encadré par Sébastien Duforestel
Tarif : 42.50 €* par participant
• Stage « carnet de voyage dans Blois » : pour les 12 ans et plus
Du lundi 24 au vendredi 28 août de 10h à 12h
Déambulations dessinées au cœur de notre jolie ville, pour la réalisation d’un carnet de voyage personnalisé. Découverte de lieux bien connus mais bien plus…
Encadré par Johanne Quéméré
Tarif : 42.50 €* par participant
La Maison de la bd se charge de mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement des stages.
*En cas de désistement dans un délai de moins de 8 jours avant le stage, aucun remboursement ne sera effectué.
© Johan Nevoux
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