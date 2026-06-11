Stages d’été à la Maison de la bd BLOIS

LES STAGES DE JUILLET – de 10h à 12h

• Stage « dessin d’observation » : à partir de 6 ans

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet

Viens apprendre à regarder et à dessiner ce qui t’entoure. Regarde bien, on ne sait pas ce qui peut se cacher autour de nous !

Encadré par Isaac Granjeon

Tarif : 25.50 €* par participant

• Stage « dessin numérique » : pour les 8/12 ans

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet

Viens créer ton univers et laisser cours à ton imagination tout en t’initiant au dessin et à la colorisation sur tablettes graphiques.

Encadré par Isaac Granjeon

Tarif : 42.50 €* par participant

• Stage « Manga » : pour les 12 ans et plus

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet

Création d’un personnage d’heroic fantasy (roi/reine, guerrier, chevalier…) , recherche et création de personnage, posing/mise en scène, plissage des vêtements/tissus, recherche et création d’armure réalisation d’une illustration regroupant toutes les notions précédentes.

Encadré par Johan Nevoux

Tarif : 42.50 €* par participant

LES STAGES D’AOÛT – de 10h à 12h

• Stage « Comic Strip » : pour les 8/12 ans

Du lundi 17 au vendredi 21 août de 10h à 12h

Viens créer ton livre animé et mettre en action ton cartoon de poche !

Encadré par Sébastien Duforestel

Tarif : 42.50 €* par participant

• Stage « carnet de voyage dans Blois » : pour les 12 ans et plus

Du lundi 24 au vendredi 28 août de 10h à 12h

Déambulations dessinées au cœur de notre jolie ville, pour la réalisation d’un carnet de voyage personnalisé. Découverte de lieux bien connus mais bien plus…

Encadré par Johanne Quéméré

Tarif : 42.50 €* par participant

La Maison de la bd se charge de mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement des stages.

*En cas de désistement dans un délai de moins de 8 jours avant le stage, aucun remboursement ne sera effectué.

© Johan Nevoux