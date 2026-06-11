Partir en Livre à la Maison de la bd BLOIS
Partir en Livre à la Maison de la bd BLOIS mardi 7 juillet 2026.
DES ATELIERS EN JUILLET À LA MAISON DE LA BD
Du mardi 7 au vendredi 17 juillet 2026
15h – 16h30
Le programme
• Mardi 7 juillet : atelier « création de personnage » à partir de 6 ans
Venez créer vos petits et grands héros ! Laissez libre cours à votre imagination et fabriquez des héros aussi extraordinaires qu’originaux.
• Mercredi 8 juillet : lecture goûter pour les 3-6 ans et 6 ans et plus (sans inscription)
Petits moments détente avec nos lectures pour les petits (et aussi pour les grands) accompagnées d’un goûter dans notre coin vacances à la Maison de la bd !
• Jeudi 9 juillet : atelier gravure pour les 8/12 ans
Venez expérimenter la gravure avec Julien Mortimer, auteur en résidence à la Maison de la bd.
• Jeudi 9 juillet : rencontre avec Julien Mortimer (à 18h30, sans inscription)
Venez découvrir l’univers incroyable de Julien Mortimer, auteur en résidence à la Maison de la bd.
• Vendredi 10 juillet : Atelier dessin numérique, 8/12 ans
Venez inventer un personnage en s’inspirant des héros et initiez-vous au dessin et à la colorisation sur tablettes graphiques.
• Mercredi 15 juillet : lecture goûter pour les 3-6 ans et 6 ans et plus (sans inscription)
Petits moments détente avec nos lectures pour les petits (et aussi pour les grands) accompagnées d’un goûter dans notre coin vacances à la Maison de la bd !
• Jeudi 16 juillet : rencontre atelier avec Brigitte Luciani, tout public
Venez rencontrer l’une des créatrices de « Monsieur Blaireau et Madame Renarde », lors d’un moment convivial.
• Vendredi 17 juillet : Atelier dessin numérique, 12 ans et plus
Venez inventer un personnage en s’inspirant des héros et initiez-vous au dessin et à la colorisation sur tablettes graphiques.
Lien d’inscription direct : https://forms.gle/VBYsnjM4qo7pxXSc9
© Julien Neel
À voir aussi à Blois (41)
- CHERI ON SE DIT TOUT CINEMA CAP’CINE Blois 12 juin 2026
- Conférence « Fabriquer la ville : Blois, de l’agglomération antique à la ville contemporaine, à la lumière de 35 ans de recherches archéologiques », Auditorium Samuel-Paty, Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois 13 juin 2026
- Rencontre avec le carnettiste Lapin, Maison de la bd, Blois 18 juin 2026
- Rencontre avec le carnettiste Lapin Maison de la bd Blois 18 juin 2026
- Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Embarquez avec un ornithologue Blois 20 juin 2026