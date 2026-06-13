Partir en Livre Maison de la bd BLOIS

Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, est une manifestation gratuite organisée par le Centre national du livre dans toute la France. Cette année à la Maison de la bd de Blois, les ateliers sont sur inscriptions et limités en nombre. Le thème de cette année : Nos petits et grands héros

DES ATELIERS EN JUILLET À LA MAISON DE LA BD

Du mardi 7 au vendredi 17 juillet 2026

15h – 16h30

Le programme

• Mardi 7 juillet : atelier « création de personnage » à partir de 6 ans

Venez créer vos petits et grands héros ! Laissez libre cours à votre imagination et fabriquez des héros aussi extraordinaires qu’originaux.

• Mercredi 8 juillet : lecture goûter pour les 3-6 ans et 6 ans et plus (sans inscription)

Petits moments détente avec nos lectures pour les petits (et aussi pour les grands) accompagnées d’un goûter dans notre coin vacances à la Maison de la bd !

• Jeudi 9 juillet : atelier gravure pour les 8/12 ans

Venez expérimenter la gravure avec Julien Mortimer, auteur en résidence à la Maison de la bd.

• Jeudi 9 juillet : rencontre avec Julien Mortimer (à 18h30, sans inscription)

Venez découvrir l’univers incroyable de Julien Mortimer, auteur en résidence à la Maison de la bd.

• Vendredi 10 juillet : Atelier dessin numérique, 8/12 ans

Venez inventer un personnage en s’inspirant des héros et initiez-vous au dessin et à la colorisation sur tablettes graphiques.

• Mercredi 15 juillet : lecture goûter pour les 3-6 ans et 6 ans et plus (sans inscription)

Petits moments détente avec nos lectures pour les petits (et aussi pour les grands) accompagnées d’un goûter dans notre coin vacances à la Maison de la bd !

• Jeudi 16 juillet : rencontre atelier avec Brigitte Luciani, tout public

Venez rencontrer l’une des créatrices de « Monsieur Blaireau et Madame Renarde », lors d’un moment convivial.

• Vendredi 17 juillet : Atelier dessin numérique, 12 ans et plus

Venez inventer un personnage en s’inspirant des héros et initiez-vous au dessin et à la colorisation sur tablettes graphiques.

Lien d’inscription direct : https://forms.gle/VBYsnjM4qo7pxXSc9

© Julien Neel