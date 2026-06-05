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lectures jeunesse Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

lectures jeunesse Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque L’échappée belle

Adresse : 6 rue de la découverte

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Sainte-Sigolène

lectures jeunesse

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

lectures au calme offerte
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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 

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L’événement lectures jeunesse Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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