Lectures LSF/FR au Musée en Herbe pour l’exposition « Admirez les tous, exposition hommage à Pokémon. » Musée en Herbe Paris
Lectures LSF/FR au Musée en Herbe pour l’exposition « Admirez les tous, exposition hommage à Pokémon. » Musée en Herbe Paris jeudi 9 juillet 2026.
Jeudi 9 juillet et vendredi 31 juillet à 11h30, Le Musée en Herbe a le plaisir d’accueillir la Médiathèque de la Canopée pour une session de 30min de contes sur le thème des légendes et des créatures magiques.
Lectures en LSF/FR !
Inclus dans votre billet d’entrée.
Pour tous les renseignements pratiques sur le Musée en Herbe et l’expo : c’est ici !
Gratuité pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants.
Jeudi 9 juillet et vendredi 31 juillet, venez écouter et voir vos bibliothécaires raconter et signer des histoires dans l’exposition Admirez les tous, exposition hommage à Pokémon » au musée en Herbe ! Pour toutes et tous à partir de 5 ans, accessible en Langue des Signes Française et en Français.
Le vendredi 31 juillet 2026
de 11h30 à 12h00
Le jeudi 09 juillet 2026
de 11h30 à 12h00
payant
Le Musée en Herbe propose des :
– plein tarif : 8 euros
– tarif réduit : 7 euros
Gratuité pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T14:30:00+02:00
fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T11:30:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-31T11:30:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00
Musée en Herbe 23 rue de l’arbre sec 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl
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