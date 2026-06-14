Lectures LSF/FR au Musée en Herbe pour l’exposition « Admirez les tous, exposition hommage à Pokémon. » Musée en Herbe Paris jeudi 9 juillet 2026.

Jeudi 9 juillet et vendredi 31 juillet à 11h30, Le Musée en Herbe a le plaisir d’accueillir la Médiathèque de la Canopée pour une session de 30min de contes sur le thème des légendes et des créatures magiques.

Lectures en LSF/FR !

Inclus dans votre billet d’entrée.

Pour tous les renseignements pratiques sur le Musée en Herbe et l’expo : c’est ici !

Gratuité pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants.

Jeudi 9 juillet et vendredi 31 juillet, venez écouter et voir vos bibliothécaires raconter et signer des histoires dans l’exposition Admirez les tous, exposition hommage à Pokémon » au musée en Herbe ! Pour toutes et tous à partir de 5 ans, accessible en Langue des Signes Française et en Français.

Le vendredi 31 juillet 2026

de 11h30 à 12h00

Le jeudi 09 juillet 2026

de 11h30 à 12h00

payant

Le Musée en Herbe propose des :

– plein tarif : 8 euros

– tarif réduit : 7 euros

Gratuité pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T14:30:00+02:00

fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T11:30:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-31T11:30:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00

Musée en Herbe 23 rue de l’arbre sec 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl



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