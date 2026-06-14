Lectures pour enfants au square Wyszynski ! Square du Cardinal-Wyszynski PARIS

Profitez d’un moment de détente estival avec les bibliothécaires du 14ème ! Des BD, des contes, des magazines… Il y en a pour tous les goûts, et tous les âges.

La bibliothèque Benoîte sera présente Square du Cardinal-Wyszynski à côté du bac à sable, tous les jeudis de 10h30 à 11h30, du jeudi 9 juillet au jeudi 27 août.

Événement reporté au vendredi en cas de mauvaise météo (températures trop élevées ou pluie).

La bibliothèque reste ouverte tout l’été. Rendez-nous visite ! (En plus, la bibliothèque est climatisée.)

C’est l’été ! Durant les mois de juillet et août, les bibliothécaires de Benoîte Groult vous donnent rendez-vous au grand air une fois par semaine pour partager avec les petits et les grands des moments de lecture !

Le jeudi 27 août 2026

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 20 août 2026

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 09 juillet 2026

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 30 juillet 2026

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 13 août 2026

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 06 août 2026

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 23 juillet 2026

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 16 juillet 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-27T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:30:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:30:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T11:30:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T11:30:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T11:30:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T11:30:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T11:30:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T11:30:00+02:00

Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix 75014 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



Afficher la carte du lieu Square du Cardinal-Wyszynski et trouvez le meilleur itinéraire

