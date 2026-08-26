Lectures pour petites et grandes oreilles à la Maison de l’animal Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

mercredi 2 septembre 2026 · Maison de l'animal en ville - Jane Goodall · Paris

Informations pratiques

Chaque mois, la Maison de l’animal invite les enfants à écouter des histoires d’animaux, choisies parmi la collection de la bibliothèque. Chiens, chats et animaux sauvages de la ville, contes et albums, il y en a pour tous les goûts.

Composée de séquences de 30 minutes environ, cette animation s’adresse aux enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.

Les enfants pourront également profiter de la sélection d’albums, documentaires, BD et mangas de la bibliothèque, dans un espace de lecture aménagé, et découvrir une sélection de jeux de société animaliers.

Une belle après-midi à passer à la Maison de l’animal en ville Jane Goodall !

Les enfants sont invités à écouter et à lire des histoires d’animaux.

Le mercredi 02 septembre 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-02T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-02T14:30:00+02:00_2026-09-02T16:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr



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