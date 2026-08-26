Lectures pour petites et grandes oreilles à la Maison de l’animal Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris
mercredi 2 septembre 2026 · Maison de l'animal en ville - Jane Goodall · Paris
Informations pratiques
Chaque mois, la Maison de l’animal invite les enfants à écouter des histoires d’animaux, choisies parmi la collection de la bibliothèque. Chiens, chats et animaux sauvages de la ville, contes et albums, il y en a pour tous les goûts.
Composée de séquences de 30 minutes environ, cette animation s’adresse aux enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Les enfants pourront également profiter de la sélection d’albums, documentaires, BD et mangas de la bibliothèque, dans un espace de lecture aménagé, et découvrir une sélection de jeux de société animaliers.
Une belle après-midi à passer à la Maison de l’animal en ville Jane Goodall !
Les enfants sont invités à écouter et à lire des histoires d’animaux.
Le mercredi 02 septembre 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit
Tout public. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-02T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-02T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-02T14:30:00+02:00_2026-09-02T16:00:00+02:00
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr
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