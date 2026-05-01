Lectures scénographiées MICHAUX MI-CHAR CCM Jean Gagnant Limoges

Limoges

Lectures scénographiées MICHAUX MI-CHAR

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 21:45:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le spectacle Michaux Mi-Char , Fanette Jounieaux-Maerten, comédienne et metteuse en scène et Jean dos Santos, narrateur poétique portent les mots de ces deux athlètes de la poésie dans une mise en espace dépouillée. Une lecture salutaire par deux voix habitées .

Deux protagonistes racontent en simultané, dans un tac au tac rythmé, souvent loufoque, l’existence, des poètes Henri Michaux et René Char, du début à la fin de leur aventure terrestre, notamment lors de L’étrange défaite (juin 1940). Les mots de Michaux, de sa résidence surveillée, et de Char, depuis son maquis, formulent l’indicible et sont pénétrants, inexorables, intemporels. Ils ne se sont jamais rencontrés, jusqu’à ce soir, par la magie du théâtre.

Billetterie sur place. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Lectures scénographiées MICHAUX MI-CHAR

L’événement Lectures scénographiées MICHAUX MI-CHAR Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole