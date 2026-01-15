Lectures sous l’arbre Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

Lectures sous l’arbre

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 21:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Voyage en Italie de Roberto Rossellini (1954-1h30). Film choisi par Maryline Desbiolles et présenté par Danielle Maurel. Tarifs du cinéma.

.

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

roberto Rossellini’s Journey to Italy (1954-1:30). Film chosen by Maryline Desbiolles and presented by Danielle Maurel. Cinema rates.

L’événement Lectures sous l’arbre Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon