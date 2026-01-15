Lectures sous l’arbre Le Chambon-sur-Lignon
Lectures sous l’arbre Le Chambon-sur-Lignon vendredi 21 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Uccellacci e Uccellini de Pier Paolo Pasolini, choisi et présenté par M. Desbiolles.
Tarifs du cinéma.
.
Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Uccellacci e Uccellini by Pier Paolo Pasolini, chosen and presented by M. Desbiolles.
Cinema rates.
L’événement Lectures sous l’arbre Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon