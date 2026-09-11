Lectures Théâtralisées à l’Hôtel Lallemant, Hôtel Lallemant, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Lallemant · Bourges
Informations pratiques
Lectures Théâtralisées à l’Hôtel Lallemant Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Hôtel Lallemant Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Lectures théâtralisées de Fechamos par la comédienne Nathalie Bauchet.
À partir de 7 ans.
Accessibilité au PMR en fauteuil accompagnée.
Jauge : 15 personnes
Hôtel Lallemant 6 Rue Bourbonnoux, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 70 23 57 http://www.ville-bourges.fr/musees [{« owner »: {« uid »: 65369143, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « showType »: « ART_DE_LA_RUE-THEATRE_DE_RUE », « dates »: [{« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789808400000, « id »: 1}, {« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 2}], « bookingEmail »: null, « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}, {« type »: « email », « value »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0248578245 »}] L’hôtel Lallemant qui abrite aujourd’hui un musée est un édifice remarquable de la 1ère Renaissance française. Construit entre 1497 et 1506, cet édifice présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce.
Lectures théâtralisées de Fechamos par la comédienne Nathalie Bauchet.
©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)
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