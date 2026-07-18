Lectures théâtralisées « Le Moult me tarde, quand Dijon se rebelle. L’histoire des petits et grands combats des Dijonnais et Dijonnaises », Archives contemporaines, Dijon

Informations pratiques

Lectures théâtralisées « Le Moult me tarde, quand Dijon se rebelle. L’histoire des petits et grands combats des Dijonnais et Dijonnaises » Samedi 19 septembre, 15h00, 17h00 Archives contemporaines Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À travers plusieurs lectures théatralisées d’une durée de 1h, revivez le passé comme si vous y étiez !

Archives contemporaines 17 rue de Colmar, 21000 Dijon Dijon 21000 La Maladière Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 74 53 82 https://archives.dijon.fr/ Les archives municipales sont l’une des plus anciennes institutions de Dijon puisque l’on peut en faire remonter l’origine au temps des ducs de Bourgogne. C’est en effet Hugues III qui concède en 1187 une charte qui autorise les habitants à s’assembler en commune, à élire un conseil échevinal (c’est-à-dire un conseil municipal) et de s’administrer. Depuis cette date, les documents d’archives sont conservés, afin que chacun puisse effectuer des recherches administratives ou historiques. Ils permettent de comprendre tous les aspects de le vie de la cité (événements politiques, développement urbanistique , économique, social, etc.).

Une impressionnante bibliothèque :

La bibliothèque historique des archives municipales est aménagée dans la salle de lecture des Archives. Ce vaste espace a été édifié à partir de 1740 pour accueillir les élus des États de la province de Bourgogne. La bibliothèque des archives est riche de plus de 7 000 volumes de références consacrés à l’histoire de Dijon et de la Bourgogne. Elle a été constituée essentiellement grâce à des dons. Les volumes les plus anciens datent du 16ème siècle. La bibliothèque s’enrichit régulièrement des dons de chercheurs ou d’étudiants. La consultation des livres s’effectue uniquement en salle de lecture.

Des dossiers documentaires composés de coupures de presse permettent de compléter vos recherches sur des événements, des monuments, des personnages, …

Un service public ouvert à tous

L’accès au service des Archives municipales est gratuit, il vous suffit de présenter une pièce d’identité lors de votre inscription. Les documents sont consultables sur place uniquement. Plusieurs services sont proposés : photocopies des ouvrages non reliés, bibliographies, accueil individualisé et aide à la recherche.

La mémoire des citoyens

Le service des archives conserve également de nombreux documents et photographies donnés ou déposés par des particuliers, des entreprises ou des associations. Ces documents constituent des témoignages précieux qui nourrissent notre mémoire collective . Parkings sur place.

Revivez le passé comme si vous y étiez !

© Archives municipales