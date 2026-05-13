Lectures VS Siestes au BAL, Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges
Lectures VS Siestes au BAL, Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges samedi 23 mai 2026.
Lectures VS Siestes au BAL Samedi 23 mai, 18h30 Musée des beaux-arts de Limoges Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Lectures VS Siestes au BAL
Avec l’exposition « Lecture(s) », l’opération estivale « Sieste au musée » prend de l’avance.
Poufs XXL et chaises longues vous attendent pour dévorer notre sélection d’ouvrages de grands textes littéraires mis en images.
Musée des beaux-arts de Limoges 1 place de l’Evéché, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555459810 https://www.museebal.fr Orfèvrerie et émail : plus de 500 pièces émaillées illustrant la production des ateliers limousins du XIIe siècle à nos jours ; Egypte : plus de 2.000 pièces acquises en 1931 grâce au legs de Périchon-Bey, un industriel originaire de Bessines-sur-Gartempe qui avait fait fortune dans les sucreries de Moyenne Égypte ; Archéologie, sculpture médiévale et moderne : série de 18 chapiteaux romans de Saint-Martial ; Beaux-arts avec notamment cinq toiles de Renoir, des œuvres de Guillaumin et Suzanne Valadon
Lectures VS Siestes au BAL
© BAL
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