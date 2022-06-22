L’éducation à la santé face aux défis du 21ème siècle, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

L’éducation à la santé face aux défis du 21ème siècle Mercredi 22 juin 2022, 17h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-06-22T17:30:00+02:00 – 2022-06-22T19:30:00+02:00

Fin : 2022-06-22T17:30:00+02:00 – 2022-06-22T19:30:00+02:00

Cette rencontre vise à sensibiliser et donner des clés de compréhension sur des enjeux contemporains de santé publique. En partenariat avec la Cité des métiers et le CMAtlv.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « email », « value »: « contact@cmatlv.org »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

17h30-19h30 [RENCONTRE-DÉBAT] Cette rencontre vise à sensibiliser et donner des clés de compréhension sur des enjeux contemporains de santé publique.