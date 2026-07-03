Informations pratiques

Au début des années 1980, l’historienne Margaret Rossiter définit l’effet

Matilda comme le déni de toute contribution des femmes scientifiques aux

travaux savants. Certes on connaît Marie Curie mais qui d’autre ? Qu’est-ce

qui a rendu « invisible » Hypathia d’Alexandrie, Sophie Germain, Lise Meitner,

Marthe Gautier, Esther Lederberg, Eunice Foote ou encore les Harvard Computers,

ou les Hidden figures ?

Louis-Pascal Jacquemond, Docteur en histoire, enseignant associé à Science Po Paris et auteur de « L’effet Matilda », analysera, au travers de cette conférence, le parcours de ces femmes scientifiques et ce qui fonde leur « invisibilité ».

Une conférence de l’historien Louis-Pascal Jacquemond, à l’occasion de la parution de « L’effet Matilda » (Odile Jacob, 2025)

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



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