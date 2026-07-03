L’effet Matilda : les femmes scientifiques « invisibilisées » Bibliothèque Georges Brassens Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Georges Brassens · Paris
Informations pratiques
Au début des années 1980, l’historienne Margaret Rossiter définit l’effet
Matilda comme le déni de toute contribution des femmes scientifiques aux
travaux savants. Certes on connaît Marie Curie mais qui d’autre ? Qu’est-ce
qui a rendu « invisible » Hypathia d’Alexandrie, Sophie Germain, Lise Meitner,
Marthe Gautier, Esther Lederberg, Eunice Foote ou encore les Harvard Computers,
ou les Hidden figures ?
Louis-Pascal Jacquemond, Docteur en histoire, enseignant associé à Science Po Paris et auteur de « L’effet Matilda », analysera, au travers de cette conférence, le parcours de ces femmes scientifiques et ce qui fonde leur « invisibilité ».
Une conférence de l’historien Louis-Pascal Jacquemond, à l’occasion de la parution de « L’effet Matilda » (Odile Jacob, 2025)
Le vendredi 18 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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