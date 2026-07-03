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L’effet Matilda : les femmes scientifiques « invisibilisées » Bibliothèque Georges Brassens Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Georges Brassens · Paris

L’effet Matilda : les femmes scientifiques « invisibilisées » Bibliothèque Georges Brassens Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Georges Brassens
Adresse
38 rue Gassendi
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30</p>

Au début des années 1980, l’historienne Margaret Rossiter définit l’effet
Matilda comme le déni de toute contribution des femmes scientifiques aux
travaux savants. Certes on connaît Marie Curie mais qui d’autre ? Qu’est-ce
qui a rendu « invisible » Hypathia d’Alexandrie, Sophie Germain, Lise Meitner,
Marthe Gautier, Esther Lederberg, Eunice Foote ou encore les Harvard Computers,
ou les Hidden figures ?

Louis-Pascal Jacquemond, Docteur en histoire, enseignant associé à Science Po Paris et auteur de « L’effet Matilda », analysera, au travers de cette conférence, le parcours de ces femmes scientifiques et ce qui fonde leur « invisibilité ».

Une conférence de l’historien Louis-Pascal Jacquemond, à l’occasion de la parution de « L’effet Matilda » (Odile Jacob, 2025)
Le vendredi 18 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi  75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr


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