Légende Balavoine Micropolis Besançon

Informations pratiques

Besançon

Légende Balavoine

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06 20:00:00

fin : 2027-04-06

Date(s) :

2027-04-06

Plongez au cœur de l’univers musical de Daniel Balavoine, figure emblématique de la chanson française, à travers un concert exceptionnel orchestré par Roman Chelminski, guitariste, compositeur et arrangeur.

Directeur musical du projet, il a collaboré avec des artistes de renom tels que Julien Clerc, Asa, Christophe Willem, Gérard Lenorman et Patricia Kaas, apportant son expertise et son talent à des productions d’envergure.

Sur scène, c’est Christian Zanati qui prêtera sa voix et son énergie à ce répertoire. Chanteur et guitariste accompli, il arpente les scènes depuis plus de 25 ans et s’est illustré dans des lieux mythiques comme le Trabendo ou le New Morning. Frontman charismatique, il a marqué de nombreux concerts et a même partagé la scène avec Johnny Hallyday lors d’une soirée mémorable. Aujourd’hui, il relève le défi d’incarner la puissance et l’émotion des chansons de Balavoine. Il réinterprète avec fidélité les titres incontournables de l’artiste dans une mise en scène immersive, qui vous transporte au cœur des années 80, comme si vous y étiez.

Autour de lui, des musiciens de renom, ayant collaboré avec les plus grands, redonnent vie aux titres incontournables de Balavoine

À la batterie Antoine Mollard (Axel Bauer, Natasha St-Pier, Disiz la Peste)

À la basse Guillaume Farley (Christophe Maé, Vianney, Michel Fugain)

Aux claviers Mike Karagozian (Zaz, Julie Zenatti, Élodie Frégé)

De L’Aziza à Tous les cris, les SOS, en passant par Le Chanteur et Mon fils, ma bataille, ce concert vous fera revivre l’émotion et la force des mélodies de Balavoine. Un moment à partager pour célébrer l’héritage musical d’un artiste qui a marqué son époque et continue d’inspirer, dans une ambiance où se mêleront musique et souvenirs. .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Légende Balavoine

L’événement Légende Balavoine Besançon a été mis à jour le 2026-07-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)