Légende Balavoine L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer

Légende Balavoine L’Embarcadère

Quai Chanzy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Rendez-vous pour célébrer l’héritage musical d’un des plus grands artistes français de tous les temps, en vous conviant à un concert exceptionnel qui rendra hommage à la voix et aux chansons emblématiques de Balavoine, en live !

Un artiste et ses musiciens passionnés interpréteront les plus grands succès de Balavoine, vous replongeant dans l’émotion et la magie de ses mélodies. Venez partager cette expérience avec d’autres fans dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, où se mêleront musique et souvenirs.

Ne manquez pas l’occasion de faire partie de cet hommage vibrant à un artiste qui a marqué des générations, à l’aube des 40 ans de sa disparition.

Daniel Balavoine, artiste iconique et emblématique de la chanson française, avec ses textes engagés, a marqué les années 70 et 80 avec des titres inoubliables comme L’Aziza, Le Chanteur, Tous les cris, les SOS et Mon fils, ma bataille.

Révélé au grand public grâce à Michel Berger, qui lui propose le rôle de Johnny Rockfort dans la comédie musicale Starmania, il arbore pour l’occasion un look rock-punk et chante à la perfection deux titres qui vont le rendre célèbre Quand on arrive en ville et SOS d’un terrien en détresse. Le public découvre alors un artiste d’exception, qui va inspirer toute une génération à travers son style unique, dans lequel se mêlent rock, variété et influences pop. Daniel Balavoine, également fervent défenseur des causes qui lui tenaient à cœur (notamment l’éducation et la lutte contre la pauvreté), a abordé et défendu avec passion des thèmes sociaux et humanitaires durant sa carrière, tragiquement interrompue en 1986 dans un accident d’hélicoptère. Toutefois, son héritage musical reste intemporel, continuant d’inspirer de nombreux artistes et fans à travers le monde, et touchant des générations entières par sa profondeur et son authenticité. .

Quai Chanzy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

