Légendes de Nevers 2026 Mystères en Morvan Rue de la Porte du Croux Nevers

Nevers

Légendes de Nevers 2026 Mystères en Morvan

Rue de la Porte du Croux Porte du Croux et Promenade des remparts de Nevers Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les Légendes de Nevers, le festival de l’imaginaire et de la fantaisie, reviennent pour une 3ème édition samedi 26 septembre 2026, de 11h à 22h, Porte du Croux et promenade des remparts, à Nevers (58000). Rejoignez le festival Légendes de Nevers et plongez dans un monde enchanté où les légendes prennent vie!

Laissez-vous transporter par les récits envoûtants des conteurs les plus talentueux, qui vous plongeront dans des mondes parallèles où le merveilleux côtoie le mystère. Assistez à des spectacles époustouflants où la magie opère sous toutes ses formes, des arts martiaux historiques aux acrobaties les plus vertigineuses. Imprégnez vous de l’atmosphère envoûtante du marché artisanal, où des créateurs passionnés vous dévoileront des trésors façonnés à la main, imprégnés d’histoire et de tradition. Et tout au long de votre parcours, laissez-vous porter par les rythmes enivrants des musiques traditionnelles et les animations qui émaillent chaque instant de cette fête légendaire.

Un événement 100% garanti sans écran et un programme 100% gratuit et adapté tout public !

Au programme pour cette nouvelle édition 2026 sur le thème Mystères en Morvan

– Des nouveaux spectacles et ateliers créatifs

– Des histoires de loups et de contes à dormir debout

– Une mise en avant du savoir-faire et de de l’artisanat local

– Un découverte ou redécouverte de la culture du Morvan, de ses histoires du passé, et de ses légendes .

Rue de la Porte du Croux Porte du Croux et Promenade des remparts de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 decartesetdedes@gmail.com

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English : Légendes de Nevers 2026 Mystères en Morvan

L’événement Légendes de Nevers 2026 Mystères en Morvan Nevers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cap Grand Nevers