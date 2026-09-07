L’église Saint-Christophe de Créteil, Église Saint-Christophe, Créteil

Informations pratiques

L’église Saint-Christophe de Créteil Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Église Saint-Christophe Val-de-Marne

Rendez-vous devant l’église à l’heure précise . N’oubliez pas votre portable qui vous permettra de consulter les QR-Code si vous le désirez en fin de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Depuis plus de mille ans, à la croisée des chemins qui sont maintenant nos routes, se dresse toujours l’église Saint Christophe.

En suivant le conférencier vous découvrirez en examinant son bâti, les multiples signes, voulus ou … imprévus, qui témoignent des réalisations que chaque époque de construction a transmises aux générations suivantes et qui ont conféré à cette église l’originalité d’un patrimoine unique et précieux, en synchronie comme en diachronie.

Pour le plaisir et en suivant votre rhytme, des QR-Codes vous permettent aussi un apport de renseignements (vidéo, photo et pdf). Une feuille permettant de les localiser sera à votre disposition à l’entrée, sur la table. La lecture se fait à l’aide de votre smartphone. Si l’appareil photo de celui-ci ne scanne pas les flashcodes, il faudra télécharger gratuitement une application pour scanner.

Église Saint-Christophe Place de l’église, 94000 Créteil, France Créteil 94000 Bleuets – Bordières – Buttes – Halage- Pinsons Val-de-Marne Île-de-France Les différentes parties de l’église portent la marque des siècles durant lesquels elles ont été remaniées. La crypte : reprise à l’époque romane, elle présente trois nefs séparées par quatre colonnettes déterminant neuf travées identiques voûtées d’arêtes. Sous l’autel de la crypte (dont la table est formée par une pierre tirée des carrières locales) sont présentées les reliques des martyrs de Créteil : Agoard, Aglibert et leurs compagnons. Le clocher roman : tour de près de trente mètres de haut, renforcée de contreforts d’angle et surplombant le porche roman. Il abrite trois cloches : Marie (200 livres) datant de 1552, Joséphine Élisabeth (2 500 livres) refondue en 1867, Agoard et Aglibert (800 livres) installée en 1992. L’église : elle adopte le plan d’une basilique (nef centrale accostée de deux collatéraux). Une élévation à trois étages avait été prévue mais n’a pu être réalisée que dans le chœur (fenêtres hautes et croisées d’ogives s’appuyant sur des faisceaux de colonettes reposant sur les piliers). La nef reste constituée d’un lambrissement. Les chapiteaux des piliers présentent l’évolution de la flore gothique (1170-1250) : feuille simple, généralisée, polylobée, nervurée, festonnée, appliquée puis recourbée en simples crochets. Les vitraux historiés du chevet datent de 1854. À droite du clocher se trouve un petit cloître couvert qui a connu différents usages au cours des siècles ; actuellement aménagé en chapelle des fonts baptismaux, il est orné de plusieurs peintures réalisées par Henri Lerolle : Isaïe et Jérémie, la Vierge et le baptême d’Agoard et d’Aglibert. L’église abrite un orgue fourni en 1842 par la maison Daublaine et Callinet et augmenté en 1902 par la maison Merklin.

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© Les Amis de Créteil/MAJ