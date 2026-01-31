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L’église Saint-Jacques à travers vos regards, Jardin de l’abbé, Lunéville

samedi 19 septembre 2026 · Jardin de l'abbé · Lunéville

L’église Saint-Jacques à travers vos regards, Jardin de l’abbé, Lunéville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin de l'abbé
Adresse
rue des templiers 54300 Lunéville
Ville
54300 Lunéville
Département
Meurthe-et-Moselle

L’église Saint-Jacques à travers vos regards 19 et 20 septembre Jardin de l’abbé Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition photographique participative invite les visiteurs à admirer l’église à travers le regard (et l’objectif) des Lunévillois. Retrouvez les photographies au Jardin de l’abbé, à l’église Saint-Jacques et au Théâtre de Lunéville.

Jardin de l’abbé rue des templiers 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est
L’exposition photographique participative invite les visiteur à admirer l’église à travers le regard (et l’objectif) des Lunévillois.

© Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo

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