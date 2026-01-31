L’église Saint-Jacques à travers vos regards, Jardin de l’abbé, Lunéville
samedi 19 septembre 2026 · Jardin de l'abbé · Lunéville
Informations pratiques
L’église Saint-Jacques à travers vos regards 19 et 20 septembre Jardin de l’abbé Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’exposition photographique participative invite les visiteurs à admirer l’église à travers le regard (et l’objectif) des Lunévillois. Retrouvez les photographies au Jardin de l’abbé, à l’église Saint-Jacques et au Théâtre de Lunéville.
Jardin de l’abbé rue des templiers 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est
L’exposition photographique participative invite les visiteur à admirer l’église à travers le regard (et l’objectif) des Lunévillois.
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo
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