L’église Saint-Jacques à travers vos regards, Jardin de l’abbé, Lunéville

Informations pratiques

L’église Saint-Jacques à travers vos regards 19 et 20 septembre Jardin de l’abbé Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition photographique participative invite les visiteurs à admirer l’église à travers le regard (et l’objectif) des Lunévillois. Retrouvez les photographies au Jardin de l’abbé, à l’église Saint-Jacques et au Théâtre de Lunéville.

Jardin de l’abbé rue des templiers 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’exposition photographique participative invite les visiteur à admirer l’église à travers le regard (et l’objectif) des Lunévillois.

© Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo