L’église Saint-Jacques, restauration d’un joyau architectural (partie 2), Théâtre de Lunéville, Lunéville

Informations pratiques

L’église Saint-Jacques, restauration d’un joyau architectural (partie 2) 19 et 20 septembre Théâtre de Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Pendant un peu plus d’un an, les services communication et Ville d’art et d’histoire ont suivi les artisans, du sommet de l’échafaudage jusque dans les ateliers. Le documentaire retrace ce parcours incroyable et vous dévoile tous les secrets de ce chantier remarquable.

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383764870 https://theatredeluneville.fr/ Le théâtre de Lunéville est un établissement public dédié au spectacle vivant. Son projet s’attache à faire partager à un large public une programmation pluridisciplinaire, témoin de la vitalité artistique et du renouvellement de chaque discipline.

Le projet artistique et culturel du théâtre s’adresse à tous les publics, notamment aux enfants et à leur famille.

Pendant un peu plus d’un an, les services communication et Ville d’art et d’histoire ont suivis les artisans, du sommet de l’échafaudage jusque dans les ateliers. Le documentaire retrace ce parcours…

©Ville de Lunéville