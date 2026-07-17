L’Église Saint-Melaine, à l’ombre de Cluny, Église Saint-Melaine, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

L’Église Saint-Melaine, à l’ombre de Cluny 19 et 20 septembre Église Saint-Melaine Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une visite guidée de l’église Saint-Melaine, où l’accent sur son histoire liée au prieuré clunisien sera mis en avant. Au cours de cette visite, vous découvrirez l’architecture de l’église, ainsi que les éléments historiques qui témoignent de son passé spirituel. Vous seront dévoilées les anecdotes liées à la vie de l’église dans le village, sans oublier l’histoire des peintures et autres statues, dont l’édifice est dotée.

Église Saint-Melaine Rue Pasteur 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Village Meurthe-et-Moselle Grand Est À la fin du XIe siècle, le territoire de Vandœuvre est un important domaine seigneurial qui s’étend sur les pentes de Brabois et de Villers et qui comprend des terres, des bois, mais aussi une maison de pierre et une église appartenant à Thierry de Saint-Hilaire.

Cette église, incorporée au domaine, fait partie des biens propres du seigneur qui exerce sur elle un droit héréditaire. Or, cette possession d’une église par un laïc détourne le patrimoine religieux de sa destination et est jugée anti-canonique aux yeux de l’Église. Deux religieux clunisiens, dont le Prieur de Froville, font pression sur Thierry de Saint-Hilaire pour qu’il renonce à son bien. Dans le but d’éviter la damnation éternelle qui lui est promise, le seigneur s’exécute et remet son église à l’Ordre de Cluny au cours d’ une cérémonie en la cathédrale de Toul, par l’intermédiaire de l’évêque Pibon, en présence du Prieur de Froville. Ce dernier va solliciter, auprès de l’abbaye-mère de Cluny, l’envoi immédiat de deux premiers moines.

Le prieuré clunisien de Saint-Melaine auquel Thierry de Saint-Hilaire abandonnera progressivement tous ses biens, est ainsi fondé vers 1091 et donnera au village de Vandœuvre une vie nouvelle et dynamique et ce, durant plusieurs siècles.

Il sera très actif jusqu’ en 1603 où il sera rattaché à la Collégiale Saint-Georges de Nancy.

Sur les 5 prieurés clunisiens de Lorraine, seuls trois ont subsisté en plus de celui de Vandœuvre : Froville, Thicourt et Relanges.

Vandœuvre, dont le prieuré a été mentionné dans le dénombrement des prieurés clunisiens effectué sous Louis VII, décide d’adhérer à la Fédération Européenne des Sites Clunisiens en 2022.

Rejoignez-nous pour une visite guidée de l’église Saint-Melaine, où l’accent sur son histoire liée au prieuré clunisien sera mis en avant. Au cours de cette visite, vous découvrirez l’architecture de…

© Ville de Vandœuvre