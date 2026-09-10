L’église Saint-Michel, Eglise Saint-Michel, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

L’église Saint-Michel 19 et 20 septembre Eglise Saint-Michel Pas-de-Calais

Entrée libre (dons bienvenus) pour la visite de l’église ; 5€ – 7€ pour la conférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au programme des Journées du patrimoine, l’association de sauvegarde de l’église Saint-Michel propose :

– exposition avec photos sur l’histoire de l’église ouverte en 1868 : aux heures d’ouverture du monument

– visite guidée sur l’église, son architecture et ses vitraux, le samedi et dimanche à 11h et 14h30

Tour public, jauge limitée, durée 1h. Gratuit (offrande bienvenue au libre choix des visiteurs)

– Conférence « le catholicisme dans le Boulonnais dans la 2e moitié du 19e siècle : atypique ou non » par Richard Honvault, historien, le samedi à 17h30

Tout public, durée 1h

Tarifs: 5 € adhérents de l’association de sauvegarde / 7 € non adhérents

Eglise Saint-Michel place Saint-Michel Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visites et conférence pour découvrir cette église boulonnaise du 19e siècle JEP Journées du patrimoine

Association de sauvegarde de l’Eglise Saint-Michel