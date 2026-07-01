L’église Saint-Rémi, de son bombardement de 1917 à aujourd’hui, Basilique Saint-Remi, Reims

Informations pratiques

L’église Saint-Rémi, de son bombardement de 1917 à aujourd’hui 19 et 20 septembre Basilique Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dédiée à Remi de Reims, l’église Saint-Remi est classée monument historique depuis mars 1918, soit un an après son bombardement. Cette année, les membres de l’Association Histoire et Patrimoine de Condé-sur-Marne vous accueillent, en son sein, pour partager son histoire.

Au programme : des visites guidées, un diaporama photographique de l’église et une exposition sur sa destruction en 1917.

Basilique Saint-Remi Rue Simon, 51100 Reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est L’ancienne abbaye bénédictine Saint-Remi est construite à partir du XIᵉ siècle pour abriter les reliques de saint Remi (mort en 533). Ce dernier baptisa Clovis (fin du Ve siècle) et devint rapidement le patron du diocèse. La nef romane, avec ses grandes arcades et tribunes en plein cintre, témoigne de cette première campagne de construction.

Au XIIᵉ siècle, l’édifice est agrandi pour faciliter l’accès aux pèlerins. Un vaste programme d’agrandissement est lancé : la nef est prolongée, le porche roman démoli, et un nouveau chœur à déambulatoire est construit, entouré de cinq chapelles rayonnantes. Ce chœur lumineux, à quatre niveaux d’élévation, est caractéristique du premier gothique, tout comme les voûtes d’ogives et les arcs-boutants qui assurent l’équilibre de l’édifice. Les vitraux du XIIᵉ siècle comptent parmi les plus vastes ensembles conservés en France (malgré les pertes) et exaltent l’Église de Reims ainsi que la figure de saint Remi ses successeurs.

La basilique conserve également un tombeau monumental de saint Remi, érigé en 1847, qui reprend l’architecture de la Renaissance du tombeau précédent, détruit à la Révolution. On y voit les douze pairs de France encadrant une représentation du baptême de Clovis, traité comme un sacre royal. C’est dans ce tombeau que fut conservée la sainte ampoule, descendue du ciel, utilisée pour l’onction des rois de France.

La basilique est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991, avec la cathédrale Notre-Dame et le palais deu Tau. Bus 4, 6, 11. Arrêt Saint-Remi. Parking.

Dédiée à Remi de Reims, l’église Saint-Remi est classée monument historique depuis mars 1918, soit un an après son bombardement. Cette année, les membres de l’Association Histoire et Patrimoine de en…

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