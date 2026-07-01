LEÏLA HUISSOUD, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

LEÏLA HUISSOUD Vendredi 22 janvier 2027, 20h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 20 à 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-22T20:00:00+01:00 – 2027-01-22T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-22T20:00:00+01:00 – 2027-01-22T22:00:00+01:00

Je suis venu te dire que je m’en fous

Leïla Huissoud se penche sur le répertoire qui l’accompagne depuis toujours : celui de la chanson française.

Dans ce nouveau spectacle en duo, elle reprendra des titres d’auteurs, elle imposera sa voix sur ces chansons qui l’ont bercée, éduquée ou même trompée parfois… Surtout, elle répondra à chacune de ces reprises par une composition en guise de droit de réponse.

L’idée est simple, réagir, converser, remercier, lier les époques et les genres.

L’idée est simple, rappeler que les mots sont des ponts capables de tout rattacher.

L’idée est simple, les relations sont compliquées mais qu’y a t’il de plus important ?

Un spectacle en forme de lettre d’amour adressée au répertoire de la chanson française.

Leïla Huissoud [chant, guitare]

Antoine Graugnard [guitares,choeurs]

www.leilahuissoud.com

Billetterie en ligne

Vidéo

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 87 10 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.leilahuissoud.com »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « Leu00efla Huissoud Officiel », « cache_age »: 86400, « description »: « Extrait de l’album « La Maladresse », u00e0 u00e9couter ici : https://bfan.link/la-maladressennUn grand MERCI u00e0 Alexandre Castillon et Antoine Graugnard nUn autre grand MERCI u00e0 nos acteurs Etienne Haze et Myriam RivoirennScu00e9nographie : https://www.instagram.com/myriam_rivoire/nnParoles : Leu00efla HuissoudnCompo : Denis PiednoirnArrangements : Antoine GraugnardnnSuivez l’actualitu00e9 de Leu00efla Huissoud sur :nu25ba Instagram : https://www.instagram.com/leilahuissoudofficielnu25ba TikTok : https://www.tiktok.com/@leila_huissoudnu25ba Facebook : https://www.facebook.com/LeilaHuissoudofficiel/nu25ba Site officiel : https://www.leilahuissoud.com/nnEt abonnez-vous u00e0 sa chau00eene YouTube : https://www.youtube.com/@leilahuissoudofficiel?sub_confirmation=1″, « type »: « video », « title »: « Leu00efla Huissoud – A tes amours (lettre aux bu00e2tisseuses) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/qNEMu7j-Uqc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=qNEMu7j-Uqc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9sAQEwlScj_eeXF-4hNcEw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Je suis venu te dire que je m’en fous Leïla Huissoud chanson

Antoine Graugnard