LEÏLA KA / C’est toi qu’on adore Le Carreau du Temple Paris
LEÏLA KA / C’est toi qu’on adore Le Carreau du Temple Paris samedi 6 juin 2026.
LEÏLA KA, C’est toi qu’on adore, pièce chorégraphique – durée 25min
Dans une trajectoire sinueuse faite de moments
de victoires et de faiblesse où se
mêlent autant d’espoir que de désillusion,
C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où
le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette
pulsion de vie qui nous tient debout.
Jouée plus de 150 fois dans sa version initiale
en duo, Leïla Ka recrée ici sa seconde
pièce, C’est toi qu’on adore, pour un ensemble
de 26 danseur·euses du CNSMD
Leïla Ka est une chorégraphe et danseuse
française reconnue pour son style contemporain
singulier, qui associe intensité émotionnelle,
créativité gestuelle et influences urbaines.
Cette soirée entièrement dédiée à la danse et aux expériences collectives invite les publics à un parcours chorégraphique intense, où énergie, rythme et créativité se déploient sur scène.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 19h25
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 17h25
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:25:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T17:25:00+02:00;2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T19:25:00+02:00
Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris
Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)
Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)
Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)
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