LEÏLA KA / C’est toi qu’on adore Le Carreau du Temple Paris

LEÏLA KA, C’est toi qu’on adore, pièce chorégraphique – durée 25min

Dans une trajectoire sinueuse faite de moments

de victoires et de faiblesse où se

mêlent autant d’espoir que de désillusion,

C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où

le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette

pulsion de vie qui nous tient debout.

Jouée plus de 150 fois dans sa version initiale

en duo, Leïla Ka recrée ici sa seconde

pièce, C’est toi qu’on adore, pour un ensemble

de 26 danseur·euses du CNSMD

Leïla Ka est une chorégraphe et danseuse

française reconnue pour son style contemporain

singulier, qui associe intensité émotionnelle,

créativité gestuelle et influences urbaines.

Cette soirée entièrement dédiée à la danse et aux expériences collectives invite les publics à un parcours chorégraphique intense, où énergie, rythme et créativité se déploient sur scène.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 19h25

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 17h25

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:25:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T17:25:00+02:00;2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T19:25:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

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