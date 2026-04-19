LEKIP est de retour à l’Alimentation Générale et c’est GRATUIT. L’Alimentation Générale Paris
LEKIP est de retour à l’Alimentation Générale et c’est GRATUIT. L’Alimentation Générale Paris mercredi 22 avril 2026.
Ensemble ils forment un collectif qui joue de manière brute, joyeuse, virtuose et sensible pour mettre le feu aux coeurs et aux corps
C’est une grande fête entre chansons turques, kurdes, Balkans et quelques compositions en français
Lekip, c’est l’histoire de 4 amis venus d’Azerbaidjan, du Kurdistan, d’Egypte et de France.
Le mercredi 22 avril 2026
de 20h00 à 00h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-22T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T20:00:00+02:00_2026-04-22T00:00:00+02:00
L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris
http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/
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