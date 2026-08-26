L’emblématique soirée queer « Flash Cocotte », de retour à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Êtes vous prêts pour le brûlant retour à La Machine du Moulin Rouge le samedi 29 août prochain ?

Pendant que certain·e·s préparent leur rentrée, nous, on prépare votre dernière nuit blanche de l’été. Là où Flash Cocotte a écrit certaines de ses plus belles nuits, on rallume les lumières, on fait transpirer les murs et on transforme une nouvelle fois La Machine en terrain de jeu.

Un line-up sans compromis. Des performances qui surgiront au cœur du club. Du freak, des talons qui claquent, des basses qui cognent.

LINE-UP :

ADAM MUNNINGS

CHIPPY NONSTOP

GIGI L’AMOUR

KANDELISSA

LUCIA LU

TYGAPAW

Après une dernière édition en 2022, Flash Cocotte revient pour une soirée d’exception ce samedi 29 août 2026 à La Machine !

Le samedi 29 août 2026

de 23h55 à 06h00

payant

14 à 20€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T02:55:00+02:00

fin : 2026-08-30T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T23:55:00+02:00_2026-08-29T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/flash-cocotte/ https://fb.me/e/7TDP3sFYq https://fb.me/e/7TDP3sFYq



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