L’emblématique soirée queer « Flash Cocotte », de retour à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris
dimanche 30 août 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
Êtes vous prêts pour le brûlant retour à La Machine du Moulin Rouge le samedi 29 août prochain ?
Pendant que certain·e·s préparent leur rentrée, nous, on prépare votre dernière nuit blanche de l’été. Là où Flash Cocotte a écrit certaines de ses plus belles nuits, on rallume les lumières, on fait transpirer les murs et on transforme une nouvelle fois La Machine en terrain de jeu.
Un line-up sans compromis. Des performances qui surgiront au cœur du club. Du freak, des talons qui claquent, des basses qui cognent.
LINE-UP :
ADAM MUNNINGS
CHIPPY NONSTOP
GIGI L’AMOUR
KANDELISSA
LUCIA LU
TYGAPAW
Après une dernière édition en 2022, Flash Cocotte revient pour une soirée d’exception ce samedi 29 août 2026 à La Machine !
Le samedi 29 août 2026
de 23h55 à 06h00
payant
14 à 20€
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T02:55:00+02:00
fin : 2026-08-30T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-29T23:55:00+02:00_2026-08-29T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/flash-cocotte/ https://fb.me/e/7TDP3sFYq https://fb.me/e/7TDP3sFYq
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