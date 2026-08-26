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L’emblématique soirée queer « Flash Cocotte », de retour à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

dimanche 30 août 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

L’emblématique soirée queer « Flash Cocotte », de retour à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90, boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">14 à 20€</p><p class="text"></p>

Êtes vous prêts pour le brûlant retour à La Machine du Moulin Rouge le samedi 29 août prochain ?

Pendant que certain·e·s préparent leur rentrée, nous, on prépare votre dernière nuit blanche de l’été. Là où Flash Cocotte a écrit certaines de ses plus belles nuits, on rallume les lumières, on fait transpirer les murs et on transforme une nouvelle fois La Machine en terrain de jeu.

Un line-up sans compromis. Des performances qui surgiront au cœur du club. Du freak, des talons qui claquent, des basses qui cognent.

LINE-UP :

ADAM MUNNINGS
CHIPPY NONSTOP
GIGI L’AMOUR
KANDELISSA
LUCIA LU
TYGAPAW

Après une dernière édition en 2022, Flash Cocotte revient pour une soirée d’exception ce samedi 29 août 2026 à La Machine !
Le samedi 29 août 2026
de 23h55 à 06h00
payant

14 à 20€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T02:55:00+02:00
fin : 2026-08-30T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-29T23:55:00+02:00_2026-08-29T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/flash-cocotte/ https://fb.me/e/7TDP3sFYq https://fb.me/e/7TDP3sFYq


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