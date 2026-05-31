L’empreinte du temps. Photographier les êtres et les villes au XIXe siècle, Musée du Temps, Besançon

L’empreinte du temps. Photographier les êtres et les villes au XIXe siècle 7 novembre 2026 – 7 mars 2027 Musée du Temps Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-07T10:00:00+01:00 – 2027-03-07T18:00:00+01:00

Dans un monde saturé d’images où chaque instant peut être capté, partagé et oublié en quelques secondes, il est difficile d’imaginer l’étrangeté radicale que représente la photographie à ses débuts. Lorsque le daguerréotype est présenté en 1839, il bouleverse profondément le rapport des individus au temps.

En figeant un instant, la photographie inaugure une nouvelle expérience temporelle. L’instantanéité devient tangible, le passé devient visible, les disparus demeurent présents. Elle offre à chacun un pouvoir de retenir ce qui, jusque-là, échappait à toute saisie : les transformations des villes, les visages des proches, les détails fugaces de la vie quotidienne. Ainsi, comme l’a montré Roland Barthes, toute photographie se lit à travers la formule mélancolique du « ça-a-été », affirmation irrévocable d’un instant à jamais révolu, mais encore perceptible.

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, l’exposition » L’empreinte du temps. Photographier les êtres et les villes au XIXe siècle » initie, à travers les collections patrimoniales bisontines, une réflexion sur cette histoire complexe et sensible du rapport de la photographie au temps et à la mémoire.

Musée du Temps 96 grande rue, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878150 https://www.mdt.besancon.fr/ Le musée du Temps de Besançon

UN MUSÉE DANS UN PALAIS

Installé au cœur d’un prestigieux palais Renaissance, le palais Granvelle, le musée du Temps retrace les grands moments de l’horlogerie bisontine, faisant dialoguer l’histoire de la mesure du temps et l’histoire de la ville. L’évocation de Besançon comme « Capitale horlogère » s’inscrit au musée à travers les collections patrimoniales de la ville. Outre la fameuse Leroy 01, longtemps montre la plus compliquée du monde, le musée présente une partie des instruments de l’Observatoire astronomique ainsi que le matériel pédagogique de l’Ecole nationale d’Horlogerie. Au-delà, les collections d’horlogerie offrent une vue d’ensemble de l’histoire de la discipline où se retrouvent représentés avec Ferdinand Berthoud ou Antide Janvier les plus grands noms de l’histoire horlogère.

En parallèle, tapisseries, personnages illustres, plan-relief, peintures historiques, mobilier et objets d’art, nous invitent à plonger dans l’histoire du lieu, de la ville et même de la Franche-Comté. Pour terminer votre visite, profitez d’un panorama sur les toits de la ville après avoir contemplé le pendule de Foucault rythmant la rotation de la Terre au pied de la tour du palais. Accessibilité handicap : accessible PMR & personnes en situation de handicap

Accès transports en commun :

Bus 4, 6, 10, arrêt Granvelle

Bus 3, 4, 6, 10, arrêt Saint-Maurice

Stationnement : parking payant Granvelle (places restreintes)

Dans un monde saturé d’images où chaque instant peut être capté, partagé et oublié en quelques secondes, il est difficile d’imaginer l’étrangeté radicale que représente la photographie à ses débuts. …

© Besançon, Musée du Temps