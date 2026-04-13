L’emprise au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris

L’EMPRISE

Un drame contemporain en forme de polar hypnotique qui raconte la complexité d’une relation abusive entre une comédienne et son metteur en scène.

Lina, une jeune comédienne, pousse la porte du commissariat. Elle vient

porter plainte. Son discours est confus. Par où commencer ? Comment

confronter l’intime au regard extérieur ? Trop tard, l’enquête de police

a déjà démarré. Tous les protagonistes de l’histoire sont amenés à

raconter leur version des faits. Sofiane le metteur en scène de Lina

défend une relation d’amour partagé. Lina, elle bafouille et se ronge

les doigts. Au fil des auditions et des flash-back, une vérité se

dessine : L’emprise ne laisse aucune preuve… Alliance hybride entre un seul en scène et de la musique live, ce spectacle est la toute première création d’une jeune compagnie composée d’auteurs, de comédiens et musiciens.

« Belle présence de la comédienne.» (Télérama)

Lundi 13 avril 2026 à 19h.

Séance scolaire à 14h30.

A partir de 15 ans – Durée : 1h

Un polar théâtral à deux comédiens, un face-à-face troublant entre dérision et vérité.

Le lundi 13 avril 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif plein : 19 euros

Tarif réduit : 16 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-13T19:00:00+02:00_2026-04-13T20:00:00+02:00

Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/L_EMPRISE_spect-343.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis



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