LÉO GUIDEZ-BELLE / Pulsations Espace Niemeyer Paris

Pulsations, Installation lumière, 2026

Pulsations est un récit de battements de coeurs qui dialoguent avec l’espace de la salle de conférence. Le projet est né de la notion de dysfonctionnement, celui des éclairages de la salle de conférence de l’espace Niemeyer. L’oeuvre évoque la pulsation cardiaque originellement sonore et ici perceptible par l’intensité lumineuse. L’installation propose le récit de personnages qui dialoguent entre elleux. Ielles sont autant de variations, de couleurs, d’intensités lumineuses que de fréquences différentes.

Léo Guidez est artiste plasticien et étudiant de la filière Fresque et Art en situation aux Beaux Arts de Paris, il travaille la peinture, l’image projetée et la lumière. Après de nombreuses années à exercer dans le cinéma, l’audiovisuel et le spectacle vivant, il s’est tourné vers une expression artistique personnelle autour de la trace, de ce qui disparait et de la collecte de matériau quotidienne qu’il effectue au cours de ses déplacements. Il a participé à de nombreux projets d’art dans l’espace public, en France et en Amérique Latine, notamment avec l’Alliance Française au Guatemala.

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6 Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75019 Paris



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