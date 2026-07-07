Leo Labarriere Trio Festival Éclats d’Émail 2026 Auditorium Conseil Régional Limoges

Informations pratiques

Limoges

Leo Labarriere Trio Festival Éclats d’Émail 2026

Auditorium Conseil Régional 27 Boulevard de la Corderie Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 14:30:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Jeune pianiste de jazz et compositeur, Léo Labarrière mélange jazz moderne, musique classique et musique contemporaine dans des œuvres novatrices, poétiques et singulières. Ces premiers projets révèlent déjà une grande sensibilité et une réelle maturité d’écriture et de composition. Bien qu’évoluant le plus souvent en quintet, c’est en trio qu’il nous proposera sa musique nouvelle et intimiste. Il a été Lauréat du 13ème Tremplin ACTION JAZZ, pour le prix du meilleur soliste.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles. .

Auditorium Conseil Régional 27 Boulevard de la Corderie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Leo Labarriere Trio Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Leo Labarriere Trio Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole