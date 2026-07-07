Leo Labarriere Trio Festival Éclats d’Émail 2026 Auditorium Conseil Régional Limoges
mercredi 25 novembre 2026 · Auditorium Conseil Régional · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Leo Labarriere Trio Festival Éclats d’Émail 2026
Auditorium Conseil Régional 27 Boulevard de la Corderie Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 14:30:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Jeune pianiste de jazz et compositeur, Léo Labarrière mélange jazz moderne, musique classique et musique contemporaine dans des œuvres novatrices, poétiques et singulières. Ces premiers projets révèlent déjà une grande sensibilité et une réelle maturité d’écriture et de composition. Bien qu’évoluant le plus souvent en quintet, c’est en trio qu’il nous proposera sa musique nouvelle et intimiste. Il a été Lauréat du 13ème Tremplin ACTION JAZZ, pour le prix du meilleur soliste.
Entrée libre dans la mesure des places disponibles. .
Auditorium Conseil Régional 27 Boulevard de la Corderie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Leo Labarriere Trio Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Leo Labarriere Trio Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole
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