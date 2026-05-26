Léon Illusion ou coincidences Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Léon Illusion ou coincidences Espace Girodet Bourg-lès-Valence samedi 14 novembre 2026.
Bourg-lès-Valence
Léon Illusion ou coincidences
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 32.2 – 32.2 – 32.2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 20:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Et si les coïncidences n’étaient pas dues au hasard ? C’est ce que Léon vous propose de découvrir dans son spectacle Illusion ou Coïncidence une expérience interactive unique qui mêle magie, mentalisme et technologie.
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Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
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English :
What if coincidences weren’t just coincidences? That’s what Léon invites you to discover in his show Illusion ou Coïncidence : a unique interactive experience combining magic, mentalism and technology.
L’événement Léon Illusion ou coincidences Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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