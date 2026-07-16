Léopold Silice (1879-1917) : un artiste photographe au temps de l’École de Nancy, Image’Est, Nancy

Informations pratiques

Léopold Silice (1879-1917) : un artiste photographe au temps de l’École de Nancy 19 et 20 septembre Image’Est Meurthe-et-Moselle

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

À travers une série de documents issue de la collection privée d’une descendante de l’artiste, Image’Est vous propose de découvrir l’œuvre photographique de cet amateur passionné d’art qui côtoyait les artistes de l’Ecole de Nancy. Une grande partie de l’œuvre graphique de Léopold Silice a initié et complété sa pratique de la photographie.Toujours curieux, il pratiquait l’aquarelle avec talent, avait construit un diorama et un théâtre de marionnettes, mais également créé des dessins de carrelage ou de papier peint. Il aimait se promener et rendre compte non seulement de ses lieux de vie et de travail, principalement à Malzéville et Nancy, mais aussi quelques-uns de ses voyages en Bretagne, dans les Alpes ou encore dans les Vosges.

Image’Est 9 rue Michel Ney 54000 Nancy Nancy 54100 Léopold, Ville Vieille Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 (0)3 83 24 29 25 http://www.image-est.fr https://www.instagram.com/image_est/ [{« type »: « email », « value »: « contact@image-est.fr »}] Association des professionnels de l’image du Grand Est créée en 2009, Image’Est est un espace de rencontres, de dialogues, de réflexions et d’actions dont les missions se déclinent suivant quatre axes principaux : soutien à la diffusion des œuvres régionales, Pôle Régional d’Education aux Images en Lorraine, accompagnement à la médiation en salle de cinéma et collecte et valorisation du patrimoine filmique et photographique régional. Le Pôle Patrimoine, situé à Nancy, collecte, préserve et numérise le patrimoine audiovisuel, cinématographique et iconographique du Grand Est, assurant la valorisation et la transmission de cette mémoire des territoires, à partir de collections déjà riches de plus de 20.000 films (comprenant environ 13.000 films amateurs) et près de 1,5 million de photographies.

À travers une série de documents issue de la collection privée d’une descendante de l’artiste, Image’Est vous propose de découvrir l’œuvre photographique de cet amateur passionné d’art qui côtoyait a…

© collection particulière, Image’Est