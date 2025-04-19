L’épopée de Guillaume Le Conquérant Jeu de piste à Caen Place Saint Pierre Caen

L’épopée de Guillaume Le Conquérant Jeu de piste à Caen

Place Saint Pierre Devant l’église Saint Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Découvrez les origines de Caen et l’histoire de Guillaume le Conquérant de façon ludique et active, en faisant appel à votre sens de l’observation, votre logique et vos talents de mime !

Découvrez les origines de Caen et l’histoire de Guillaume le Conquérant de façon ludique et active, en faisant appel à votre sens de l’observation, votre logique et vos talents de mime !

La visite-jeu de piste commencera par une courte visite du centre-ville qui vous donnera les clés pour résoudre le jeu de piste. Vous y apprendrez qui étaient les caennais du 11ème siècle, à quoi ressemblait leur vie quotidienne et qui était ce jeune duc qui, après avoir fondé la ville, décida de quitter son duché florissant pour partir à la conquête de l’Angleterre ! En équipe (déjà constituée à la réservation ou constituée lors de la visite avec les participants), vous partirez ensuite à la recherche de détails architecturaux dans la zone piétonne du centre-ville. Vos trouvailles vous permettront de retrouver une enveloppe secrète contenant le rôle que vous devrez jouer dans la conquête de l’Angleterre !

Toutes les équipes se retrouveront au pied du château de Guillaume, chacune devra alors mimer le rôle trouvé dans son enveloppe secrète afin reconstituer toutes les étapes de la conquête de l’Angleterre par Guillaume et les chevaliers normands. Le décompte des points sera effectué et l’équipe gagnante sera couronnée.

Durée 2H00

Informations pratiques:

Le 23 juillet 2026 animation proposée dans le cadre des animations famille

Animation familiale accessible à partir de 8 ans. Les enfants sont sous la responsabilité des parents tout au long de l’animation. Le tarif unique est valable pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans.

Le 20 août 2026 animation proposée dans le cadre des Jeux-Dis Découvrez les Jeux-dis de Casse-tête Normand ! D’avril à octobre, tous les 3 ème jeudis du mois à 18h, Casse-tête Normand vous propose une de ses animations ludiques pour découvrir l’histoire et le patrimoine d’un des quartiers de Caen ! Enquêtes, jeux de piste, chasses au trésor ou Murder Party, il y en aura pour tous les goûts !

Animation proposée à destination des ado-adultes à partir de 12 ans, ne convient pas à des personnes de moins de 12 ans. .

Place Saint Pierre Devant l’église Saint Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : L’épopée de Guillaume Le Conquérant Jeu de piste à Caen

Discover the origins of Caen and the history of William the Conqueror in a fun and active way, using your sense of observation, logic and mime skills!

L’événement L’épopée de Guillaume Le Conquérant Jeu de piste à Caen Caen a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Caen la Mer