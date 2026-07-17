L’épopée taboue, spectacle à la MSH Paris Nord, MSH Paris Nord, Saint-Denis

Informations pratiques

L’épopée taboue, spectacle à la MSH Paris Nord Vendredi 18 septembre, 15h00 MSH Paris Nord Seine-Saint-Denis

Limité à 200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Spectacle L’épopée taboue, Les imaginaires de la naissance, Cie Hoc Momento

Projet de recherche porté par Louise Roux (conception, écriture et jeu) et Isabelle Guidon (percussions)

Spectacle issu d’un projet de recherche soutenu par la MSH Paris Nord dans le cadre de son appel à projets annuel

À partir de la récolte de récits auprès de femmes, d’hommes et de soignant·es, Louise Roux et Isabelle Guidon s’emparent des métaphores constitutives d’un imaginaire commun, les mettent en scène et en musique afin de répondre à cette question : comment traduire cet héroïsme banal de la naissance ? Peut-on créer une épopée de l’accouchement qui aide les familles à vivre cette expérience d’une façon plus apaisée ?

vendredi 18 septembre 2026 de 15h à 16h30

Inscription sur le site des enfants du patrimoine : https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/imaginaires-de-la-naissance-1780406605

Ouvert à toutes et tous, niveau mini : classe de 4e

Découvrir toute la programmation des JEP de la MSH Paris Nord sur son site : https://www.mshparisnord.fr/

MSH Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://www.facebook.com/MSHParisNord;https://www.linkedin.com/company/5091122/;https://www.canal-u.tv/producteurs/msh_paris_nord;https://bsky.app/profile/www.mshparisnord.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/imaginaires-de-la-naissance-1780406605 »}] [{« link »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/imaginaires-de-la-naissance-1780406605 »}, {« link »: « https://www.mshparisnord.fr/ »}] Unité d’appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

Spectacle « L’épopée taboue, Les imaginaires de la naissance », Cie Hoc Momento

© Flavie Jeannin