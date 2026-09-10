L’Ermitage de Madame de Pompadour et l’art de concevoir des décors ornementaux et patrimoniaux, Ermitage de Madame de Pompadour, Versailles

Informations pratiques

L’Ermitage de Madame de Pompadour et l’art de concevoir des décors ornementaux et patrimoniaux 19 et 20 septembre Ermitage de Madame de Pompadour Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’École Supérieure d’Art Mural et Décoratif de Versailles (ESAMD-Versailles) crée en 2006, à deux pas du Château est enregistré comme Établissement d’Enseignement Supérieur Artistique Privé hors contrat, auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Rectorat de Versailles sous le n° UAI783611B depuis 2011. Elle s’inscrit dans la grande tradition artistique française, au cœur de Versailles, haut lieu du patrimoine et des arts décoratifs. L’école a pour ambition de perpétuer et renouveler l’excellence française du décor peint, en formant des professionnels capables de faire rayonner ces savoir-faire en France et à l’international.

Présentation de la nouvelle Formation Bachelor de Concepteur Réalisateur de Décors Ornementaux, Patrimoniaux et Scéniques

Ermitage de Madame de Pompadour 23 rue de l’Ermitage 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 51 83 72 Ancien Pavillon de Madame de Pompadour. Aujourd’hui École Supérieure d’art mural et décoratif de Versailles. Parking extérieur

L’École Supérieure d’Art Mural et Décoratif de Versailles (ESAMD-Versailles) crée en 2006, à deux pas du Château est enregistré comme Établissement d’Enseignement Supérieur Artistique Privé hors du a…

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