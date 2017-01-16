Les 10 ans de la Canopée avec le Conservatoire Mozart (Centre) Jardin Nelson Mandela PARIS
samedi 12 septembre 2026 · Jardin Nelson Mandela · PARIS
Informations pratiques
Implanté au sein de ce lieu emblématique, le Conservatoire Mozart du Centre s’associe à cet événement gratuit et ouvert à tous, organisé à l’occasion des 10 ans de la Canopée, au cœur de Paris.
À cette occasion, les élèves de la classe de MAO d’Édouard Brun proposeront un concert le samedi 12 septembre 2026 de 16h à 17h, dans le cadre du Bal de la Canopée.
Rendez-vous pour découvrir leurs créations musicales au cœur de cet événement festif et participatif.
Lieu : Jardin Nelson Mandela
Horaire du concert : 16h à 17h
Retrouvez le programme complet de l’événementici
Plusieurs établissements du centre de Paris (la MPAA, La Place, le Forum des images & TUMO Paris, Westfield Forum des Halles et bien d’autres) s’associent pour organiser le Bal de la Canopée.
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Accès libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00
Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 PARIS
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