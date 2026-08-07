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Les 10 km Onatera Paris 17 accueillent Hugues Lavigne comme ambassadeur de leur 40e édition 17ème arrondissement Paris

dimanche 29 novembre 2026 · 17ème arrondissement · Paris

Les 10 km Onatera Paris 17 accueillent Hugues Lavigne comme ambassadeur de leur 40e édition 17ème arrondissement Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
17ème arrondissement
Adresse
Rue Cardinet
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Tarifs individuels *<br>30 € : Pour les 500 premiers inscrits par internet<br>32 € : Pour les 1000 suivants par internet<br>35 € : Pour les 1500 suivants par internet<br>39 € : Au-delà<br>40 € : Après le 26/11 à minuit<br><br>Tarifs duo *<br>Dans la limite des dossards disponibles<br>58 € : Pour les 500 premiers inscrits en duo par internet<br>62 € : Pour les 1000 suivants par internet<br>68 € : Pour les 1500 suivants par internet<br>74 € : Au-delà</p>

Organisée par la Mairie du 17e arrondissement de Paris, avec le soutien de l’Office du Mouvement Sportif du 17e et du club La Salésienne, la course séduit aussi bien les coureurs à la recherche d’un record personnel que ceux venus simplement profiter d’un moment convivial. Et pour souffler ces 40 bougies comme il se doit, la course accueille un nouvel ambassadeur qui ne manque ni de souffle… ni de répartie.

Connu pour son spectacle Hyperactif, joué tous les vendredis au Théâtre du Marais à Paris, ses tournées dans toute la France et ses vidéos suivies par des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux, Hugues Lavigne partage son temps entre les scènes de théâtre et les lignes de départ. Originaire de Toulouse, il a longtemps partagé sa passion entre le rugby et le running avant de prendre ce dernier beaucoup plus au sérieux à son arrivée à Paris en 2018. Son premier 10 km officiel ? Un prometteur 42 min 36 s à seulement 18 ans. Depuis, Hugues s’est découvert un faible pour les longues distances et compte désormais trois marathons à son actif. Avec un sens de la régularité qui ferait presque rêver les horlogers suisses : 4h15, 4h14 et 4h16.

Son secret ? Il craque systématiquement au 35e kilomètre. Au moins, il est constant. Avec son mètre quatre-vingt-huit et ses 90 kilos, il aime rappeler qu’il ne correspond pas forcément à l’image classique du coureur de fond. Mais comme il le dit lui-même, les apparences courent parfois moins vite que les jambes.

Pour cette 40e édition, Hugues Lavigne devient officiellement ambassadeur des 10 km Onatera Paris 17. Une collaboration qui a tout son sens puisque le 17e arrondissement occupe une place particulière dans son histoire personnelle : c’est ici qu’il a posé ses valises lors de son arrivée à Paris.

« Aujourd’hui, je suis très heureux d’être ambassadeur des 10 km du 17e, un quartier qui m’est très cher puisque c’est ici que j’ai habité pour la première fois à Paris pendant trois mois ! On m’a prévenu que l’ambiance était incroyable et qu’il allait y avoir beaucoup de monde. Je suis vraiment fier et j’ai hâte de prendre le départ. »

Tout au long des prochains mois, Hugues partagera son aventure avec les participants à travers des contenus exclusifs sur les réseaux sociaux, des rendez-vous autour de la course et plusieurs surprises qui viendront rythmer la préparation de cette édition anniversaire. Une chose est sûre : avec lui, les kilomètres risquent d’être un peu moins longs… et les sourires beaucoup plus nombreux.

Informations pratiques

Date : Dimanche 29 novembre 2026
Distance : 10 km – route, parcours plat et roulant
Départ / Arrivée : Rue Cardinet – Parc Martin Luther King (Paris 17e) Départs : À partir de 9h30 (vagues)
Inscriptions : ouvertes sur Protiming
Retrait des dossards : Mairie du 17e (27 & 28 novembre 2026)

Pour plus d’informations sur les 10 km Onatera Paris 17 : https://10km17eme.fr

Le dimanche 29 novembre 2026, les 10 km Onatera Paris 17 célébreront leur 40e édition, un anniversaire symbolique pour l’une des courses les plus populaires de la capitale. Avec un objectif de 8 000 participants, un parcours réputé pour sa rapidité et une ambiance festive au cœur des rues du 17e arrondissement, l’événement s’annonce comme l’un des grands rendez-vous running de la fin de saison.
Le dimanche 29 novembre 2026
de 09h30 à 20h00
payant

Tarifs individuels *
30 € : Pour les 500 premiers inscrits par internet
32 € : Pour les 1000 suivants par internet
35 € : Pour les 1500 suivants par internet
39 € : Au-delà
40 € : Après le 26/11 à minuit

Tarifs duo *
Dans la limite des dossards disponibles
58 € : Pour les 500 premiers inscrits en duo par internet
62 € : Pour les 1000 suivants par internet
68 € : Pour les 1500 suivants par internet
74 € : Au-delà

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-29T10:30:00+01:00
fin : 2026-11-29T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-29T09:30:00+02:00_2026-11-29T20:00:00+02:00

17ème arrondissement Rue Cardinet  75017 Rue Cardinet – Parc Martin Luther KingParis
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