Les 10 km Onatera Paris 17 accueillent Hugues Lavigne comme ambassadeur de leur 40e édition 17ème arrondissement Paris

Informations pratiques

Organisée par la Mairie du 17e arrondissement de Paris, avec le soutien de l’Office du Mouvement Sportif du 17e et du club La Salésienne, la course séduit aussi bien les coureurs à la recherche d’un record personnel que ceux venus simplement profiter d’un moment convivial. Et pour souffler ces 40 bougies comme il se doit, la course accueille un nouvel ambassadeur qui ne manque ni de souffle… ni de répartie.

Connu pour son spectacle Hyperactif, joué tous les vendredis au Théâtre du Marais à Paris, ses tournées dans toute la France et ses vidéos suivies par des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux, Hugues Lavigne partage son temps entre les scènes de théâtre et les lignes de départ. Originaire de Toulouse, il a longtemps partagé sa passion entre le rugby et le running avant de prendre ce dernier beaucoup plus au sérieux à son arrivée à Paris en 2018. Son premier 10 km officiel ? Un prometteur 42 min 36 s à seulement 18 ans. Depuis, Hugues s’est découvert un faible pour les longues distances et compte désormais trois marathons à son actif. Avec un sens de la régularité qui ferait presque rêver les horlogers suisses : 4h15, 4h14 et 4h16.

Son secret ? Il craque systématiquement au 35e kilomètre. Au moins, il est constant. Avec son mètre quatre-vingt-huit et ses 90 kilos, il aime rappeler qu’il ne correspond pas forcément à l’image classique du coureur de fond. Mais comme il le dit lui-même, les apparences courent parfois moins vite que les jambes.

Pour cette 40e édition, Hugues Lavigne devient officiellement ambassadeur des 10 km Onatera Paris 17. Une collaboration qui a tout son sens puisque le 17e arrondissement occupe une place particulière dans son histoire personnelle : c’est ici qu’il a posé ses valises lors de son arrivée à Paris.

« Aujourd’hui, je suis très heureux d’être ambassadeur des 10 km du 17e, un quartier qui m’est très cher puisque c’est ici que j’ai habité pour la première fois à Paris pendant trois mois ! On m’a prévenu que l’ambiance était incroyable et qu’il allait y avoir beaucoup de monde. Je suis vraiment fier et j’ai hâte de prendre le départ. »

Tout au long des prochains mois, Hugues partagera son aventure avec les participants à travers des contenus exclusifs sur les réseaux sociaux, des rendez-vous autour de la course et plusieurs surprises qui viendront rythmer la préparation de cette édition anniversaire. Une chose est sûre : avec lui, les kilomètres risquent d’être un peu moins longs… et les sourires beaucoup plus nombreux.

Informations pratiques

Date : Dimanche 29 novembre 2026

Distance : 10 km – route, parcours plat et roulant

Départ / Arrivée : Rue Cardinet – Parc Martin Luther King (Paris 17e) Départs : À partir de 9h30 (vagues)

Inscriptions : ouvertes sur Protiming

Retrait des dossards : Mairie du 17e (27 & 28 novembre 2026)

Pour plus d’informations sur les 10 km Onatera Paris 17 : https://10km17eme.fr

Le dimanche 29 novembre 2026, les 10 km Onatera Paris 17 célébreront leur 40e édition, un anniversaire symbolique pour l’une des courses les plus populaires de la capitale. Avec un objectif de 8 000 participants, un parcours réputé pour sa rapidité et une ambiance festive au cœur des rues du 17e arrondissement, l’événement s’annonce comme l’un des grands rendez-vous running de la fin de saison.

Le dimanche 29 novembre 2026

de 09h30 à 20h00

payant

Tarifs individuels *

30 € : Pour les 500 premiers inscrits par internet

32 € : Pour les 1000 suivants par internet

35 € : Pour les 1500 suivants par internet

39 € : Au-delà

40 € : Après le 26/11 à minuit

Tarifs duo *

Dans la limite des dossards disponibles

58 € : Pour les 500 premiers inscrits en duo par internet

62 € : Pour les 1000 suivants par internet

68 € : Pour les 1500 suivants par internet

74 € : Au-delà

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-29T10:30:00+01:00

fin : 2026-11-29T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-29T09:30:00+02:00_2026-11-29T20:00:00+02:00

17ème arrondissement Rue Cardinet 75017 Rue Cardinet – Parc Martin Luther KingParis

https://10km17eme.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61556945207929 https://www.facebook.com/profile.php?id=61556945207929



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