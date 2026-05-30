Les 100 heures de rap non stop Freestyle Villette (ex Pavillon Villette) Paris

C’est plus qu’un événement culturel, c’est aussi une association et une organisation unique qui rassemble artistes, compositeurs, DJ, animateurs et un public fan de rap autour d’un défi historique : 100 heures consécutives de freestyle rap en live et en livestream.

300 artistes, hommes et femmes, pionniers et/ou certifiés, 100 artistes en développement et 100 artistes inconnus du public participeront à ce projet de façon bénévole.

Du Mercredi 02 septembre 2026 à 12h au Dimanche 06 Septembre 2026 à 16h.

Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Les 100 Heures de Rap Non Stop : L’événement du PEUPLE, par le PEUPLE, pour le PEUPLE.

Du mercredi 02 septembre 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

payant

Pour une durée de 4h consécutives de show, assis ou debout au choix.

De 10 à 40 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Freestyle Villette (ex Pavillon Villette) 30, avenue Corentin Cariou 75019 Paris

https://les100heuresderapnonstop.fr



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