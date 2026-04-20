Maubourguet

Les 115 ans du SOM Rugby

Stade de rugby MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le club du Stade Olympique Maubourguetois Rugby célèbre cette année ses 115 ans d’existence (1911 2026) et convie joueurs, anciens licenciés, supporters et habitants à une journée festive placée sous le signe du sport et de la convivialité.

Au programme de cette journée anniversaire

Tournoi de Touch 5 de 9h30 à 11h30

Dépôt de gerbe à 11h30

Apéritif et repas à partir de 11h45 (25 € adulte 12 € enfant)

Buffet froid et soirée à partir de 20h30 (15 €)

Cet événement sera l’occasion de retracer l’histoire du club, de partager des souvenirs et de rassembler toutes les générations autour des valeurs du rugby.

Inscriptions obligatoires avant le 20 avril .

Stade de rugby MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 89 92 62 somrugby@sfr.fr

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English :

The Stade Olympique Maubourguetois Rugby club is celebrating its 115th anniversary this year (1911 ? 2026), and is inviting players, former members, supporters and local residents to a festive day of sport and conviviality.

On the program for this anniversary day:

Touch 5 tournament from 9:30 a.m. to 11:30 a.m

Wreath-laying ceremony at 11:30 a.m

Aperitif and meal from 11:45 (25 ? adult ? 12 ? child)

Cold buffet and party from 8.30pm (15 ?)

This event will be an opportunity to retrace the club?s history, share memories and bring together all generations around the values of rugby.

L’événement Les 115 ans du SOM Rugby Maubourguet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65