Les 115 ans du SOM Rugby Stade de rugby Maubourguet
Les 115 ans du SOM Rugby Stade de rugby Maubourguet samedi 2 mai 2026.
Maubourguet
Les 115 ans du SOM Rugby
Stade de rugby MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Le club du Stade Olympique Maubourguetois Rugby célèbre cette année ses 115 ans d’existence (1911 2026) et convie joueurs, anciens licenciés, supporters et habitants à une journée festive placée sous le signe du sport et de la convivialité.
Au programme de cette journée anniversaire
Tournoi de Touch 5 de 9h30 à 11h30
Dépôt de gerbe à 11h30
Apéritif et repas à partir de 11h45 (25 € adulte 12 € enfant)
Buffet froid et soirée à partir de 20h30 (15 €)
Cet événement sera l’occasion de retracer l’histoire du club, de partager des souvenirs et de rassembler toutes les générations autour des valeurs du rugby.
Inscriptions obligatoires avant le 20 avril .
Stade de rugby MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 89 92 62 somrugby@sfr.fr
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English :
The Stade Olympique Maubourguetois Rugby club is celebrating its 115th anniversary this year (1911 ? 2026), and is inviting players, former members, supporters and local residents to a festive day of sport and conviviality.
On the program for this anniversary day:
Touch 5 tournament from 9:30 a.m. to 11:30 a.m
Wreath-laying ceremony at 11:30 a.m
Aperitif and meal from 11:45 (25 ? adult ? 12 ? child)
Cold buffet and party from 8.30pm (15 ?)
This event will be an opportunity to retrace the club?s history, share memories and bring together all generations around the values of rugby.
L’événement Les 115 ans du SOM Rugby Maubourguet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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