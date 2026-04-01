Soirée concert Café du centre Maubourguet
Soirée concert Café du centre Maubourguet jeudi 30 avril 2026.
Maubourguet
Soirée concert
Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Le café du centre Chez Mél fête ses 20 ans et vous propose une soirée concert avec Outlaw.
Derrière ce nom, se cache Terry, qui avec sa voix de crooner et ses guitares, vous propose une animation musicale 100% Country, l’assurance d’une belle soirée.
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Café du centre 1 All. Larbanes, 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 31 88 melany.renaux@live.fr
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English :
The café in the center of town, Chez Mél, celebrates its 20th anniversary with an evening concert featuring Outlaw.
Behind this name is Terry, who with his crooner’s voice and his guitars, offers you 100% Country musical entertainment, the assurance of a great evening.
L’événement Soirée concert Maubourguet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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