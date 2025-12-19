Les 2 Jours de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc
Les 2 Jours de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 31 octobre 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Les 2 Jours de Montcuq
Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-31
C'est en 1977 que Pierre PASSEMARD fonde l’épreuve des 2 jours de Montcuq (100 km/jour)
C'est en 1977 que Pierre PASSEMARD fonde l’épreuve des 2 jours de Montcuq (100 km/jour). Cette course d’endurance équestre est devenue une référence internationale de la discipline. En 2026 se fêtera donc la 50ème édition de l’épreuve. L’endurance équestre, un sport à part entière ! Elle se définit par la capacité d’un cheval à parcourir de longues distances à des allures vives. Cette discipline repose sur le couple cavalier/cheval qui doit gérer vitesse et récupération. Les parcours se font sur des pistes variées (chemins, sous-bois, routes). Les distances homologuées vont de 20 à 160 km, en une ou plusieurs boucles. La plus connue les 2 jours de Montcuq avec 2 x 100 km. C’est un sport exigeant où la préparation physique, l’alimentation, la gestion de l’effort et les soins au cheval sont essentiels. Tour à tour, les cavaliers affrontent effort physique, stratégie et météo pour mener leur cheval à la ligne d’arrivée.
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Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie les2jdemontcuq@gmail.com
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