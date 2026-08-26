Les 3.14 exposent Mairie du 14e arrondissement PARIS

Informations pratiques

L’exposition figurative du collectif d’artistes peintres les 3.14 propose un accrochage éclectique, mélange de la nature, du paysage, de la ville et de la figure humaine…

Les trois artistes Francine Rosenwald, Dominique Cros, Pierre Berret, travaillent la couleur avec une touche libre. Chacun des trois apporte sa touche personnelle…

Francine Rosenwald avec des paysages colorés et compartimentés pour raconter une histoire,

Dominique Cros avec des perspectives urbaines évoquant les rues du 14e arrondissement,

Pierre Berret avec une peinture portée sur la contemplation de la nature, des personnes, de la mer.

Une invitation au voyage et à la rêverie.

Venez parler avec les artistes de l’art, de la culture et de la création, rencontrer des gens de tous les horizons.

Exposition dans le cadre des JNA 2026, salle polyvalente, rez de parvis, mairie du 14e arrondissement, du 2 au 4 octobre 2026, de 11h à 19h, entrée libre

Dans le cadre des JNA 2026, Journées nationales des artistes, le collectif 3.14 expose leurs peintures à la mairie du 14e arrondissement les 2, 3 et 4 octobre 2026 à la salle polyvalente

Du vendredi 02 octobre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS

https://lesjourneesnationalesdesartistes.fr/site/jna2026/?_recherche_dartiste_ou_dvnement=3.14 +33686773673



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