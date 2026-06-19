Les 3 Petits cochons Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Informations pratiques

Belfort

Les 3 Petits cochons

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 14:30:00

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-12-13 2026-12-22 2026-12-23

Il était une fois, dans un joli village à la campagne, une petite ferme où vivaient trois petits cochons. Tout roses et tout mignons ? Pas vraiment ! Ces trois-là sont surtout très turbulents et n’ont peur de rien… même pas du Grand Méchant Loup !

Ils chantent du rap, embêtent le coq et décident d’aller jouer dans la forêt. Naf-Naf, fier et sûr de lui, construit une cabane en paille, tandis que Nif-Nif, plus prudent, préfère une maison en bric-à-brac. Nouf-Nouf, toujours en désaccord avec son grand frère, choisit de bâtir une cabane en branches.

Mais quelqu’un n’apprécie pas leur arrivée dans sa forêt un lapin bagarreur bien décidé à chasser ces nouveaux voisins. Pour y parvenir, il compte sur un tout petit loup nommé Petit-Gris. Malheureusement, celui-ci s’ennuie seul dans la forêt. Sur les conseils de sa maman, il part alors à la recherche d’un ami… et pourrait bien faire des rencontres inattendues. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Les 3 Petits cochons

L’événement Les 3 Petits cochons Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)