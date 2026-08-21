Les 30 ans du Croustilot : exposition autour du pain, Salle des fêtes « Roger Peyralade », Le Montat

Informations pratiques

Les 30 ans du Croustilot : exposition autour du pain Dimanche 20 septembre, 14h30 Salle des fêtes « Roger Peyralade » Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les 30 ans du Croustilot en image – présentation des Outils anciens de boulangerie par Gérard BODI, Président de la Confrérie du Croustilot.

Exposition de Photographies : « La terre – Le blé – Le pain : cycle de vie » par l’Atelier photo – CLIC IMAGE – CAHORS

Exposition de Pastels : « Autour du pain » par l’Atelier peinture de LE MONTAT

Présentation des réalisations des enfants du périscolaire de l’école primaire de LE MONTAT.

Salle des fêtes « Roger Peyralade » Rue du village, 46090 Le Montat Le Montat 46090 Lot Occitanie 05 65 21 01 17 Bien que construite en 1987, la salle des fêtes du Montat conserve tout son charme grâce à ses murs et à sa voûte en bois. Dotée d’un système de sonorisation, elle peut accueillir jusqu’à 300 personnes assises. La salle est également pourvue d’une cuisine équipée, d’un bar donnant sur l’extérieur, d’un espace barbecue et d’une aire de pique-nique ombragée. Grand parking à proximité.

Les 30 ans du Croustilot en image – présentation des Outils anciens de boulangerie par Gérard BODI, Président de la Confrérie du Croustilot.