Visite commentée de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Le Montat

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Barthélémy Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Barthélémy Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Barthélemy, édifice classé datant du XIe siècle. Au fil de la visite, plongez dans son histoire, admirez les caractéristiques de son architecture et laissez-vous conter les grandes étapes de la vie de ce remarquable témoin du patrimoine local.

Église Saint-Barthélémy Place du général Dufour, 46090 Le Montat Le Montat 46090 Lot Occitanie 05 65 21 01 17 https://www.lemontat.fr L’église romane est classée au titre des Monuments historiques et était autrefois la propriété du chapitre de la cathédrale de Cahors.

À l’origine dédiée à saint Pierre, cette église du XIIe siècle a été agrandie au XIXe siècle avec l’ajout de deux bas-côtés, d’un portail à l’ouest et d’un nouvel ensemble de peintures décoratives dans l’abside. Parking à proximité.

Découverte de l’église Saint Barthélémy, patrimoine classé datant du 11ème siècle, de son histoire, de son architecture.

©mairie de Le Montat