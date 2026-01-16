Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria, Concerto de Mendelssohn Eglise de la Madeleine Paris vendredi 16 janvier 2026.

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux. Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche. Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.

Le vendredi 09 octobre 2026

de 20h00 à 21h15

Le vendredi 04 septembre 2026

de 20h00 à 21h15

payant

De 20 à 60 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-16T21:00:00+01:00

fin : 2026-10-10T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T20:00:00+02:00_2026-09-04T21:15:00+02:00;2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T21:15:00+02:00

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

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