Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria, Concerto de Mendelssohn Eglise de la Madeleine Paris

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria, Concerto de Mendelssohn Eglise de la Madeleine Paris

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria, Concerto de Mendelssohn Eglise de la Madeleine Paris vendredi 16 janvier 2026.

Lieu : Eglise de la Madeleine

Adresse : Place de la Madeleine

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 16 janvier 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Tarif : <p>De 20 à 60 euros.</p>

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux. Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche. Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire.
Le vendredi 09 octobre 2026
de 20h00 à 21h15
Le vendredi 04 septembre 2026
de 20h00 à 21h15
payant

De 20 à 60 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-16T21:00:00+01:00
fin : 2026-10-10T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T20:00:00+02:00_2026-09-04T21:15:00+02:00;2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T21:15:00+02:00

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine  75008 Paris
https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 concertshelios@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios


Afficher la carte du lieu Eglise de la Madeleine et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)