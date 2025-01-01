Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios Eglise de la Madeleine Paris

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios

Les 4 Saisons de Vivaldi « Été » et « Hiver », « Sarabande » de Haendel, « Méditation de Thaïs » de Massenet, « Aria » de Bach, « Ave Maria » de Schubert, « Vocalise » de Rachmaninov, « Adagio in G Minor » de Albinoni, « Danse Hongroise N°5 » de Brahms, « Andante Cantabile » de Paganini, « Nocturne » de Chopin, « Salut d’amour » de Elgar, « Czardas » de Monti.

Il s’agit sans doute de la composition la plus connue de Vivaldi et de l’œuvre musicale la plus jouée dans le monde. C’est un concerto pour violon où le soliste joue accompagné d’un orchestre de chambre. Le contenu de chaque partie est varié et évoque chacune des saisons auquel il se rapporte. À titre d’exemple, l’hiver est ponctué de notes en pizzicato sur les cordes hautes, faisant penser à une pluie glaciale, alors que l’été évoque un orage dans le mouvement final, préparé par le tonnerre qui gronde à plusieurs reprises dans le mouvement.

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Les quatre saisons d’Antonio Vivaldi est un ensemble de quatre concerti pour violon, composé en 1723.

Le samedi 05 décembre 2026

de 20h45 à 22h00

Le mardi 10 novembre 2026

de 20h45 à 22h00

Le mercredi 14 octobre 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h45 à 22h00

Le mercredi 16 septembre 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 28 août 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 07 août 2026

de 20h45 à 22h00

Le vendredi 03 juillet 2026

de 20h00 à 21h15

Le samedi 16 mai 2026

de 20h00 à 21h15

Le vendredi 08 mai 2026

de 20h00 à 21h15

Le mardi 21 avril 2026

de 20h00 à 21h15

Le vendredi 17 avril 2026

de 20h00 à 21h15

Le mardi 03 mars 2026

de 20h00 à 21h15

payant

De 20 à 60 euros.

Tout public.

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios/ https://www.facebook.com/orchelios/



